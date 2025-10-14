ТАСС: экс-руководство WorldSkills обвиняют в хищении части гранта на 1 млрд рублей

Экс-руководители WorldSkills Russia Роберт Уразов и Динар Мухаметзянов обвиняются в хищении части средств, выделенных агентству в качестве гранта общей суммой 1 млрд 75 млн руб. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

WorldSkills Russia в январе 2022 года заключило с Минпросвещения соглашение о выделении гранта в форме субсидии. По версии следствия, обвиняемые похитили 38 млн руб., которые оформили как премии сотрудникам. В рамках второго эпизода дела фигуранты обвиняются в хищении более 130 млн руб., выделенных из бюджета в рамках нацпроекта «Демография».

WorldSkills — это международные соревнования в профессиональном мастерстве. Агентство WorldSkills Russia создали в 2020 году, учредителями являются правительство и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов был арестован в июне, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним под стражу заключен руководитель аппарата гендиректора организации Данир Мухаметзянов. По версии следствия, фигуранты подавали в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах с целью обогащения.