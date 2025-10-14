Lada Granta докатилась до компенсаций

Автомобилист заработал почти в пять раз больше стоимости своей машины из-за дефектов. Житель Перми обратился в суд, чтобы зафиксировать неисправности купленной Lada Granta. В итоге он получил от дилера 4 млн руб., хотя новая машина обошлась ему 860 тыс. руб. Может ли это стать прецедентом? Тему продолжит Александр Мезенцев.

Пермяк обнаружил несколько существенных дефектов в новом автомобиле почти сразу после покупки Lada Granta. В их числе — нерабочие стеклоподъемники и гудящие подшипники. Через суд он затребовал с дилера максимально возможную компенсацию, и инстанция согласилась. Суммы по итогам разбирательств могут вырастать в несколько раз, пояснил адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько: «Если в машине действительно есть недостаток, то потребитель вправе требовать, например, расторжения договора купли-продажи. Если дилер от этого отказывается, то взыскивается неустойка в размере 1% стоимости машины. И чем дольше дело тянется, тем больше она растет. Кроме того, при удовлетворении иска суд обязан еще и взыскать потребительский штраф в размере половины от присужденной суммы. И в итоге эта цифра действительно может вырасти в несколько раз. При этом учитывается сумма, которая была на момент обращения потребителя, то есть авто могло подорожать в два раза. Если суд расторгает договор купли-продажи, то стороны возвращаются в первоначальное положение — покупатель возвращает компании машину, а компания выплачивает ему присужденную сумму».

После решения суда мужчина хотел сохранить авто у себя до полного получения компенсации. Однако компания «Форвард-Авто» надавила на покупателя и забрала машину, а на повторном суде эксперты заявили об отсутствии каких-либо дефектов у машины. Автоюрист Лев Воропаев считает, что недобросовестный дилер сам устранил неисправности и так попытался избежать выплаты компенсации: «Компания просто устранила эти недостатки и при повторной экспертизе был представлен отремонтированный автомобиль. Рассчитывали, что никто не сможет доказать, что они провели ремонт, а у защиты нашлись доказательства, которые подтвердили факт внесения, исправления и конструктивных изменений в автомобиль после первой экспертизы. Были вызваны эксперты первой и второй инстанций, которые проводили экспертное заключение. Были представлены документы от этого же дилера, и суд адекватно это воспринял и встал на сторону потребителя, который был обманут».

В итоге суд остался на стороне жителя Перми и взыскал с автодилера 4 млн руб. Однако не каждое такое дело оборачивается успехом для истца, продолжает адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько: «Может быть на каком-то этапе решение отменено, а потом отказано в иске. У нас случилась такая же история с автомобилем BMW, у которого была неисправность охлаждения сиденья, вентилятора. Суд первой инстанции взыскал какую-то космическую сумму, то ли 150 млн руб., то ли 130 млн. руб., но потом апелляционные инстанции провели несколько экспертиз, установив, что это несущественный недостаток, и решение суда было отменено.

Поэтому такие дела иногда бывают принимают очень неожиданный поворот».

При этом иногда дилеры сами могут стать жертвами покупателей. Например, два года назад жительница Самары приобрела на вторичном рынке подержанный автомобиль и обратилась в суд, чтобы зафиксировать неисправности. Из всех недостатков эксперты смогли установить причину лишь одного из них. Несмотря на это компания была обязана заключить с ней мирный договор, по итогам которого покупательница получила 23 млн руб., почти в три раза больше, чем она заплатила, пишет РБК. Позже управление МВД Самары обвинило женщину в мошенничестве.

