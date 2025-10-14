В Ленинском районе Челябинска сгорела шашлычная

На улице Агалакова в Челябинске загорелась шашлычная. Огонь на площади 18 кв. м смогли ликвидировать восемь пожарных и две единицы техники. Об этом сообщает управление МЧС России по Челябинской области.

К моменту прибытия сотрудников МЧС шашлычная горела открытым пламенем, огонь мог перекинуться на двухэтажное административное здание. Из последнего самостоятельно эвакуировались 30 человек.

В результате пострадавших нет. Спасатели смогли предотвратить угрозу возгорания соседнего здания. Причина пожара выясняется.

По данным фото МЧС и карт 2Gis, пожар произошел в заведении «Горячо и вкусно» на улице Агалакова, 38. В соседнем административном здании расположен офис Сбербанка и магазины.

Ольга Воробьева