Курултай Башкирии хочет внести изменения в закон о кредитовании

Парламент Башкирии направил в Совет законодателей России проект изменений в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», сообщила пресс-служба Курултая республики. Инициатива направлена на защиту прав заемщиков и обеспечение прозрачности условий кредитования, отмечено в пресс-релизе.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев сообщил, что законопроект «поставит заслон недобросовестным практикам». По его словам, часто полные условия кредита содержатся на отдельных интернет-страницах, а часть текста в договоре выделяется цветом или шрифтом, что может отвлекать внимание заемщика. Дополнительные пояснения и ссылки также усложняют понимание условий.

По словам господина Толкачева, предлагаемые меры помогут заемщикам лучше понимать реальные расходы по кредиту.

Олег Вахитов