«Ведомости»: правительство одобрило повышение исполнительного сбора с 7% до 12%

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые предусматривают повышение размера исполнительского сбора с 7% до 12%. Помимо увеличения ставки, сбор будет удерживаться одновременно с каждой суммой долга, а не после его полного погашения, как это предусмотрено сейчас. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к комиссии.

Согласно действующему законодательству, исполнительский сбор взыскивают после полного исполнения судебного решения, он составляет 7% от суммы долга. Минимальный размер сбора для граждан и индивидуальных предпринимателей сейчас — 1 тыс. руб., для организаций — 10 тыс. руб. По требованиям неимущественного характера нижний порог составляет 5 тыс. руб. для физлиц и 50 тыс. руб. для юрлиц.

Предлагаемые изменения увеличат минимальные суммы в два раза — до 2 тыс. руб. для граждан и ИП, до 20 тыс. руб. для организаций. Для неимущественных требований минимальный порог вырастет до 10 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. Исключения сделают лишь для социально значимых взысканий (алименты, компенсация вреда здоровью, ущерб, причиненный в связи со смертью кормильца, моральный ущерб). По этим делам сбор будет взиматься только после погашения задолженности, чтобы приоритетно защищать права взыскателей из наиболее уязвимых категорий, отметил глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Повышение сбора стимулирует должников выполнять обязательства своевременно и увеличит поступления в федеральный бюджет, убеждены в Минюсте.