Уфимского подростка обвиняют в оправдании терроризма

В Уфе предъявлено обвинение 16-летнему подростку за публичное оправдание и пропаганду терроризма через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По мнению следствия, с января по март этого года обвиняемый размещал в сети сообщения, видео и аудиозаписи, поддерживающие некую запрещенную террористическую организацию.

Суд по просьбе следователя назначил подростку домашний арест. При обыске у него дома изъяли технические устройства и документы, «имеющие значение для расследования уголовного дела», отметили в СКР.

Олег Вахитов