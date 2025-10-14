Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уфимского подростка обвиняют в оправдании терроризма

В Уфе предъявлено обвинение 16-летнему подростку за публичное оправдание и пропаганду терроризма через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению следствия, с января по март этого года обвиняемый размещал в сети сообщения, видео и аудиозаписи, поддерживающие некую запрещенную террористическую организацию.

Суд по просьбе следователя назначил подростку домашний арест. При обыске у него дома изъяли технические устройства и документы, «имеющие значение для расследования уголовного дела», отметили в СКР.

Олег Вахитов