В Татарстане на повышение квалификации специалистов АПК выделят 15,5 млн рублей

В Татарстане на программу повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса (АПК) с использованием технологий искусственного интеллекта выделят 15,5 млн. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Программа ориентирована на развитие и углубление знаний о принципах функционирования искусственного интеллекта и его применении в агропромышленном комплексе; освоение базовых методов использования ИИ в растениеводстве и животноводстве; а также автоматизацию финансового учета с помощью ИИ.

Обучение организует министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, финансирование осуществляется из бюджета республики. Курс проводится очно и с использованием дистанционных образовательных технологий, включает лекции, практические задания, деловые игры и разбор кейсов российских и зарубежных предприятий. Обучение будет проходить до 15 декабря 2025 года.

Анна Кайдалова