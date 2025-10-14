Прокуратура контролирует ситуацию с массовым отключением воды в центре Саратова

Прокуратура Волжского района Саратова контролирует ситуацию с массовым отключением холодного водоснабжения в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Специалисты МУПП «Саратовводоканал» сейчас работают на магистральном водоводе по ул. Рахова. Это потребовало приостановки подачи холодной воды жителям центральной части Саратова.

В рамках плановых работ специалистам предстоит заменить четыре запорных арматуры разного диаметра. Планируется ввод в эксплуатацию вновь построенного водовода по ул. Дегтярная.

