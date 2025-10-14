Четыре года колонии дали экс-министру Республики Алтай за превышение полномочий

В Республике Алтай сегодня вынесли приговор бывшему министру экономического развития региона Вячеславу Тупикину по делу о предоставлении некачественного жилья сиротам. По ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) экс-чиновнику дали четыре года в исправительной колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда, сообщили в республиканском управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, в 2022 году министр поручил сотрудникам управления имуществом казны республики заключить с одним из застройщиков госконтракт на приобретение 16 квартир в доме на улице Пионерская в селе Улаган. В дальнейшем квартиры были отнесены к специализированному жилфонду региона и переданы по договорам социального найма детям-сиротам. Как выяснилось, жилье было непригодным для проживания, о чем знал министр, бюджету региона причинен ущерб в размере свыше 38 млн руб.

В СКР рассказали, что в апреле 2025 года аналогичный срок получил застройщик некачественного жилья, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев