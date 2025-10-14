В Курганской области назначен временный руководитель службы судебных приставов

Временно исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области — главным приставом региона назначен Евгений Смирнов. Соответствующий приказ подписал директор ФССП России, сообщает пресс-служба ведомства.

С 2015 года до последнего назначения Евгений Смирнов руководил управлением ФССП России по Ямало-Ненецкому округу. До этого занимал различные должности в структурах службы Пермского края и Свердловской области.

Предыдущего руководителя УФССП по Курганской области Ирину Уварову, а также ее заместителя Дмитрия Леонова 8 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 октября Басманный районный суд Москвы избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Ирина Уварова и Дмитрий Леонов обвиняется в присвоении или растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело возбудили и расследуют сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным СМИ, следствие считает, что руководство курганского управления ФССП занималось фиктивным трудоустройством, присваивая себе зарплаты, а также организовало поборы с подчиненных.