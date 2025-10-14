Карантин из-за ОРВИ объявлен в 20 школах и 28 детских садах Прикамья

В Пермском крае из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена учеба и пребывание детей в 43 классах 20 школ и в 44 группах 28 детских садов. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 6 по 12 октября в Пермском крае зафиксировано уменьшение числа заболевших на 11,8% в сравнении с прошлой неделей. Эпидемический порог не превышен. К 13 октября 2025 года прививку от ОРВИ поставили более 817 тыс. жителей региона — это 32,9% от общей численности населения края.