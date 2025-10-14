МВД предупредило о мошеннической схеме с перегоном авто из-за рубежа

Мошенники начали предлагать в мессенджерах услуги по приобретению и перегону автомобилей из-за границы. В управлении МВД по борьбе с киберпреступностью предупредили, что злоумышленники предлагают выгодные условия и сжатые сроки доставки, чтобы завлечь в схему как можно больше людей.

Одно из главных условий такой сделки — оплата криптовалютой. Жертву просят установить приложение криптокошелька и перевести крупную сумму якобы для «подтверждения платежеспособности». Мошенники также «продают» автомобили по цене намного ниже рыночной, торопят с переводом якобы из-за грядущего повышения цен, просят перейти по незнакомым ссылкам, чтобы «подтвердить платеж» или «оформить документы».

В МВД порекомендовали избегать расчетов криптовалютой, внимательно изучать предложения по «слишком выгодным» ценам, не сообщать данные банковских карт, коды из SMS третьим лицам.