Двое волгоградцев стали фигурантами дела о хищении 1,4 млн у участника СВО

В Волгоградской области следствие возбудило в отношении двух местных жителей уголовное дело о краже у военнослужащего 1,4 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Согласно релизу, осенью прошлого года фигуранты узнали, что их знакомый собирается заключить контракт с Минобороны и направиться в зону СВО. Они прибыли к пункту отбора на военную службу и там тайно украли банковскую карту этого мужчины.

Когда военнослужащий отбыл к месту несения службы, фигуранты похитили с его счета 1,4 млн руб. и распорядились ими по своему усмотрению. Речь идет о денежных средствах, полученных в качестве единоразовой социальной выплаты при оформлении контракта.

Фигуранты задержаны, следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу. Специалисты проверяют их причастность к другим эпизодам преступной деятельности, устанавливают возможных соучастников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, фигурантами являются ранее судимый 66-летний и 44-летний волгоградцы, участнику СВО 51 год.

Павел Фролов