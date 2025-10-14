Мошенники обманули ярославну на 3,4 млн под предлогом «плохих анализов»

В Дзержинском районе Ярославля зафиксирован новый случай телефонного мошенничества. 50-летняя женщина лишилась более 3,4 млн рублей, поверив звонкам от якобы сотрудников поликлиники и военной прокуратуры. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Неизвестная позвонила на стационарный телефон потерпевшей и представилась сотрудником поликлиники. Она сообщила о необходимости срочной записи к врачу из-за плохих анализов и попросила данные СНИЛС. Вскоре женщине позвонил человек, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Он сообщил, что с ней ранее связывались мошенники и пытались перевести деньги гражданину, объявленному в розыск за экстремистскую деятельность.

Чтобы «задекларировать» деньги, потерпевшая передала пакет с деньгами неизвестному мужчине возле дома. Позже она совершила несколько банковских переводов, в результате чего лишилась значительной суммы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает гражданам быть осторожными и не передавать деньги или ценности по указанию неизвестных лиц.

Антон Голицын