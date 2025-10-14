«Таттехмедфарм» выделит на обслуживание медицинских томографов 11,6 млн рублей

Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» выделит из собственных средств 11,6 млн рублей на техническое обслуживание медицинских томографов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В перечень работ входит плановое профилактическое обслуживание и проверка технического состояния компьютерных томографов и магнитно-резонансного томографа. Обслуживание будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Необходимо провести диагностику консолей и столов, проверку систем охлаждения и электропитания, очистку фильтров, контроль вращающихся элементов и проверку защитных механизмов.

ГУП «Таттехмедфарм» обеспечивает медицинские учреждения республики лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и оборудованием, включая импортную технику.

Анна Кайдалова