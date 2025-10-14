Минфин предложил создать игорную зону в Республике Алтай

Минфин предложил организовать в Республике Алтай шестую игорную зону в стране. Текст законопроекта опубликован на сайте правовых актов.

В документе отмечается, что сейчас в России действуют пять административных зон, где разрешено организовывать и проводить азартные игры. Они находятся в Крыму, Калининградской области, Алтайском, Приморском и Краснодарском краях. В Минфине считают, что игорная зона в Республике Алтай будет способствовать увеличению турпотока и созданию рабочих мест для местных жителей, передает ТАСС содержание пояснительной записки.

Изменения планируют внести в статью 9 ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В соисполнителях в паспорте проекта указано Минэкономики.