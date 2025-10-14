Житель Саратовской области пойдет под суд за гибель пешехода в Горном

Пугачевский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 46-летнего жителя региона уголовное дело по факту гибели пешехода (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, дорожная авария произошла ночью в январе этого года в поселке Горный. Там фигурант не уступил дорогу женщине-пешеходу и сбил ее. Потерпевшая скончалась от множественных травм.

Прокуратура Краснопартизанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов