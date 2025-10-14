В Самарской области назначен новый глава региональной полиции

Дмитрий Семенов назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области. Об этом сообщается на официальном сайте Главка.

Назначение Дмитрия Семенова утвердили 10 октября. Его предшественник Андрей Токарев теперь возглавляет управление МВД по Орловской области. Дмитрий Семенов будет руководить полицией Самарской области.

Дмитрию Семенову 47 лет. В органах внутренних дел он работает с 2000 года, начав карьеру в Кировском районе Самары. Большую часть времени он трудился в Самарской области, но в 2024 году занимал должность заместителя начальника полиции в Башкортостане.

Андрей Сазонов