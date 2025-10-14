В Ярославле простятся с преподавателем ЯГМУ

На 56-м году жизни умер преподаватель кафедры судебной медицины с курсом правоведения Владимир Смирнов. Об этом сообщили в Ярославском государственном медицинском университете (ЯГМУ).

Владимир Смирнов окончил в 1993 году Ярославский медицинский институт. С 1995 года был ассистентом кафедры судебной медицины и права, в 2000 году избран по конкурсу на должность старшего преподавателя, в 2005 году избран по конкурсу на должность доцента. В 2008 году стал заведующим курсом. Стаж работы по специальности, по данным на 2023 год, составляет 27 лет.

Прощание с преподавателем состоится 14 октября в Ярославле.

Алла Чижова