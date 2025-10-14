Челябинский завод получил кредит на 16 млн рублей для модернизации производства

Челябинский завод энергоэффективного и емкостного оборудования собирается модернизировать токарный, сборочный и сварочный участки для повышения эффективности линии выпуска стальных вертикальных резервуаров. Общий бюджет проекта составляет 20 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области. На его реализацию наблюдательный совет фонда развития промышленности Челябинской области одобрил компании льготный заем в размере 16,2 млн руб. под 3% годовых.

Предприятие закупит роботизированный сварочный комплекс, вертикальный сверлильный станок с ЧПУ, сборочный стенд и три сварочных полуавтомата. Новое оборудование позволит нарастить выпуск стальных резервуаров, которые применяют для хранения нефти, нефтепродуктов, воды, химических реагентов и пищевых жидкостей. До сих пор детали собирали вручную, процесс занимал практически весь день. Как отмечают в пресс-службе предприятия, по подсчетам модернизация сократит время изготовления до двух часов и снизит вероятность неправильно сварки швов, а также позволит увеличить доходность основного производства в среднем на 15%. Сейчас продукция завода поставляется в страны СНГ и таким крупным российским компаниям, как «Газпром», «Роснефть, «Новатэк».

Виталина Ярховска