Жену пермского правозащитника освободили из СИЗО

Ирина Файзулина (внесена в перечень террористов и экстремистов), жена пермского правозащитника, обвиняемая в финансировании запрещенной организации, отправлена судом под домашний арест. Об этом сообщает портал Properm.ru.

В августе 2025 года Ленинский суд Перми избрал госпоже Файзулиной (внесена в перечень террористов и экстремистов) меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября. Ей вменяется ст. 282.3 ч. 1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Речь идет о спонсировании структур Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан иностранным агентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован).

Обвиняемая признала вину, после чего следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.