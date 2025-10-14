В пользу пострадавшей от собаки восьмилетней пензячки взыскали 40 тыс. рублей

В Лунинском районе Пензенской области суд по иску прокуратуры взыскал в пользу укушенной безнадзорной собакой восьмилетней девочки компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что собака набросилась на девочку в апреле этого года около детского сада № 2 в р. п. Лунино. Медики выявили у пострадавшей укушенные раны задней области грудной клетки.

Прокуратура попросила суд взыскать с администрации Лунинского района в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда. Суд взыскал 40 тыс. руб. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов