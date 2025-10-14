Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутаты новосибирского наукограда объявят конкурс на пост мэра

Совет депутатов новосибирского наукограда Кольцово объявит новый конкурс на пост мэра рабочего поселка. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня муниципального парламента 15 октября.

Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

«Глава рабочего поселка Кольцово избирается советом депутатов рабочего поселка Кольцово из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет»,— говорится в уставе муниципалитета.

На прошлой неделе совет депутатов внес изменения в порядок проведения конкурса. Его первый этап пройдет в форме письменного тестирования кандидатов (30 вопросов на знание Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов), второй — в форме собеседования.

Выборы нового созыва кольцовского совета состоялись в сентябре. 19 из 20 депутатов представляют «Единую Россию». Единоросс Николай Красников возглавляет рабочий поселок с 1991 года. В 2020 году он был избран на пост мэра в шестой раз. В 2023 году был принят закон Новосибирской области, заменивший прямые выборы главы Кольцово конкурсной процедурой.

Валерий Лавский

