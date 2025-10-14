Парижский тупик

14 октября Эмманюэль Макрон проведет заседание Совета министров страны в новом составе на фоне двух резолюций о вотуме недоверия правительству. Ранее оппозиционные партии внесли в парламент разные предложения о голосовании по поддержке кабинета Себастьена Лекорню. Сам назначенный повторно премьер-министр заявил, что «кризис власти в стране ошеломляет не только самих французов, но и, возможно, тех, кто наблюдает за происходящим в других частях мира». Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин, считает, что у президента Макрона не осталось хорошего выхода из сложившейся ситуации.

Происходящее во Франции все больше напоминает трагикомедию. Себастьен Лекорню, вернувшийся на пост премьера через несколько дней после своей отставки, стал объектом горьких шуток, как и его первое правительство, просуществовавшее 14 часов, как и его второе правительство, которое называют причудливой смесью «макронистов» и технократов. Но больше всего ядовитых стрел летит сейчас в президента Макрона. Именно его считают главным виновником разразившегося кризиса, беспрецедентного за все время существования Пятой республики. Пять премьеров за два года или даже шесть, если учитывать, что Лекорню за один месяц успел побывать главой правительства дважды.

Всегда считалось, что французская политическая система отличается как раз тем, что подобные ситуации в ней не возникают. Пятая республика, созданная генералом де Голлем, всегда славилась четкой и эффективной вертикалью власти, когда президент и правительство работают в одном ритме, опираясь на большинство в парламенте. Лишь несколько раз за почти 70 лет возникала ситуация «сосуществования», двоевластия, когда президент и премьер представляли разные политические силы, а в парламенте большинство было у оппозиции. Но и тогда двум ветвям власти удавалось находить компромиссы по основным вопросам. Такого хаоса, как сегодня, не было и в помине. Обиднее всего для Макрона то обстоятельство, что хаос этот рукотворный, созданный им самим, когда в июне 2024 года после неудачных для его партии выборов в Европарламент президент неожиданно для всех принял решение распустить парламент французский — Национальное собрание. Решение это было импульсивным, эмоциональным и имело, как показали дальнейшие события, катастрофические последствия для страны и самого Макрона. Парламент нового созыва стал неуправляемым.

И сейчас получается, что из сложившейся ситуации у президента Франции просто нет хорошего выхода. Вотум недоверия новому правительству, которого требуют и правая, и левая оппозиция, станет для главы государства очередным унижением.

Но не меньшее унижение — избежать этого вотума ценой уступок тем или иным политическим противникам (правым республиканцам или социалистам). Ведь для этого надо, например, идти на отмену пенсионной реформы, которую сам Макрон считал одним из главных своих достижений. Он в тупике. И самым красноречивым свидетельством этого стало недавнее заявление в телеэфире бывшего главы правительства Габриэля Атталя, генерального секретаря макроновской партии «Возрождение». Этот человек, всегда считавшийся одним из самых верных соратников президента, признался, что с какого-то момента перестал понимать его действия.

Что касается избирателей, то, согласно данным последних опросов, рейтинг Макрона упал до абсолютного минимума: ему сегодня доверяют лишь 14% французов. Как тут не вспомнить генерала де Голля, основателя Пятой республики, который ушел в отставку после того, как в 1969 году французы отвергли на конституционном референдуме предложенные им реформы. Причем страна тогда разделилась почти поровну — 48% участников голосования поддержали президента. Но все равно де Голль посчитал, что не имеет морального права оставаться во главе республики, если 52% соотечественников не согласны с его инициативами. Но Макрон — не де Голль, и он не хочет досрочно уходить из Елисейского дворца даже в ситуации, когда страна теряет управляемость и когда именно его фигура становится главным препятствием на пути перезагрузки политической системы. Но достойно и вовремя уйти умеют в политике далеко не все. Для этого надо быть де Голлем.

Максим Юсин