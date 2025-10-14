В Саратове возбудили дело после нападения стаи собак на местную жительницу

В Саратове следствие возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту нападения стаи безнадзорных собак на женщину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, женщина подверглась нападению бездомных собак накануне, 13 октября, у дома № 43В по улице Лунной в Саратове. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. В СК указали на бездействие должностных лиц муниципальных органов власти в части надлежащих отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных.

Павел Фролов