Роспотребнадзор напомнил ярославцам о замене шин на зимние

Ярославское управление Роспотребнадзора напомнило жителям области о необходимости сменить летние шины на зимние. Сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Напомним, что менять резину рекомендуется при температуре +5–7 °C, но обязательно до 1 декабря», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным Ярославского ЦГМС, в Ярославле на текущей неделе ожидается температура днем от +5 до +8 °C, ночью — от 0 до +2 °C. По сообщениям ГИБДД, в регионе за последние дни было зафиксировано несколько случаев выезда автотранспорта в кювет без столкновения с другими транспортными средствами.

Антон Голицын