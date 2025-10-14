За продажу виллы в Испании сын экс-владельца автохолдинга признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом Юрия Шаклеина, сына бывшего владельца ГК «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина. В отношении бизнесмена введена процедура реструктуризации долгов, говорится в материалах суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин

Основанием для ведения процедуры стала неуплаченная Шаклеиным-младшим задолженность в размере 6,58 млн руб. Она образовалась в рамках рассмотрения спора в банкротом деле его отца. В 2023 году Арбитражный суд Пермского края взыскал указанную сумму с Юрия Шаклеина в пользу его отца, Сергея Шаклеина. Семье Шаклеиных принадлежала вилла площадью 508 кв. м в испанской провинции Аликанте и земельный участок. В 2011 году вилла отошла Юрию Шаклеину. В 2022 году он продал недвижимость родившейся в Норильске гражданке Литвы Расе Гальготьене. В итоге суд признал сделку незаконной и взыскал с Шаклеина-младшего 6,5 млн руб.

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.