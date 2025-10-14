ИНВИТРО отметила 20-летие на Урале открытием многофункционального медицинского центра

Медицинская компания ИНВИТРО запустила в Челябинске новый ультрасовременный многофункциональный центр на улице Российская, 275. Открытие приурочено к 20-летию присутствия компании в регионе и стало частью стратегии по развитию комплексного медицинского обслуживания по принципу «одного окна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО «ИНВИТРО - Объединенные коммуникации» Фото: предоставлено ООО «ИНВИТРО - Объединенные коммуникации»

Комплексная диагностика за один визит

Новый медцентр организован по модели, позволяющей пациентам пройти полный цикл обследования и получить врачебные рекомендации в рамках одного посещения. На первом этаже размещены кабинеты для взятия биоматериала, проведения ЭКГ, холтеровского мониторирования, СМАД и спирометрии. Здесь же ведут прием терапевты, ревматологи, гастроэнтерологи и педиатры. Третий этаж отведен под кабинеты УЗ-диагностики и консультации кардиологов, гинекологов, эндокринологов. Такая организация пространства позволяет за один день пройти необходимую диагностику и получить детальные рекомендации врача.

«Центр открыт на месте одного из старейших медицинских офисов компании, работающего с 2005 года. Реконструкция позволила кратно расширить спектр услуг и сократить время обследования пациентов», — отметили в региональном представительстве ИНВИТРО.

Масштаб присутствия

За два десятилетия работы в регионе компания развернула сеть из 44 медицинских офисов в Челябинске. В штате — 45 врачей ультразвуковой диагностики. Современное оборудование расширяет диагностические возможности, а при необходимости к консультации подключаются смежные специалисты. Клиентам доступны более 4 тыс. видов лабораторных исследований — от базовых клинических анализов до высокотехнологичных генетических и молекулярно-биологических тестов.

Все исследования выполняются в сертифицированных лабораториях компании, которые регулярно проходят международный контроль качества. Результаты анализов доступны пациентам в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении.

Цифровые сервисы и выездное обслуживание

В целях экономии времени пациентам ИНВИТРО предлагают удобную услугу «дозаказ». Если понадобилось дополнительное исследование, его можно добавить через личный кабинет без повторного визита в клинику.

Для пожилых людей, родителей с маленькими детьми и тех, у кого плотный график, работает выездная служба ИНВИТРО. Квалифицированные медицинские специалисты приедут в назначенное время и возьмут биоматериал для необходимых исследований в домашних условиях. Заказать услугу просто — по телефону 8 (800) 2003630. Это комфортно, безопасно и экономит ресурс. Одна из основных ценностей ИНВИТРО — это обеспечение исключительного качества международного уровня при выполнении всего спектра анализов, в независимости от того, где именно осуществлялось взятие биоматериала — в медицинском офисе или на дому у пациента. Кроме того, стоимость взятия и выполнения самих исследований также остаётся неизменной. Вам не придётся платить больше, чем при самостоятельном визите в медицинский центр.

Адреса медицинских центров, график работы, список выполняемых исследований — на сайте ИНВИТРО и по тел. 8 (351) 729-88-33, 8 (800) 200-363-0

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

ООО «ИНВИТРО - Объединенные коммуникации»