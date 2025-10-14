За непредоставление данных о техническом состоянии жилых домов начнут штрафовать

Прокуратура Прикамья внесла в краевой парламент законопроект «О внесении изменений в закон “Об административных правонарушениях в Пермском крае”». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Законопроектом предлагается ввести ответственность за непредоставление управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами в органы местного самоуправления информации о техническом состоянии многоквартирных домов, владельцами специальных счетов в краевое минЖКХ сведений о выполненных работах по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

За совершение этих правонарушений предусматривается административный штраф — для должностных лиц в размере от 2 до 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 3 до 5 тыс. руб.