В Волгограде наказали водителя за выгрузку бытовых отходов на открытый грунт

В Волгограде привлекли к административной ответственности водителя за выгрузку твердых бытовых отходов на открытый грунт в Центральном районе из «ГАЗели». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя накануне, 13 октября. Им оказался 48-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда.

В отношении волгоградца собрали административные материалы по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 12.37 КоАП РФ. Машину изъяли и поместили на специализированную стоянку.

Павел Фролов