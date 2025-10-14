Пензенский ветеран боевых действий получил лекарство благодаря прокуратуре

В Пензенской области 33-летнему ветерану боевых действий выдали дорогостоящее лекарство после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что у ветерана боевых действий редкое (орфанное) заболевание, ему требуется лекарство стоимостью более 12 млн руб. на год. Препарат он должен получать бесплатно.

При этом региональные органы системы здравоохранения не обеспечивали заявителя жизненно важным медикаментом. В связи с этим прокуратура попросила суд обязать медучреждение и региональный минздрав выдать жителю Пензенской области лекарство. В итоге ветеран боевых действий получил медикамент.

Павел Фролов