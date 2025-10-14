Театр-Театр будет показывать спектакли до 4 ноября

В Пермском Театре-Театре большая сцена будет работать до 4 ноября включительно, сообщает пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ноябре начнется капитальный ремонт театра, будет проведен ремонт зрительного зала и фойе. Количество зрительских мест увеличится до 850, в зале появится балкон и изменится расположение гардероба.

Ранее сообщалось, что Пермский драматический Театр-Театр продолжит работу в основном здании до 20 октября. На время проведения ремонта будет приостановлена работа большой сцены, а спектакли будут проходить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова.