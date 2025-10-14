В Челябинской области выдача кредитных карт за месяц сократилась на 11%

Банки Челябинской области в сентябре 2025 года выдали 32,05 тыс. кредитных карт с общим лимитом 3,16 млрд руб. Показатели по сравнению с августом снизились на 11% и 26% соответственно. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний лимит кредитных карт в сентябре составил 99 тыс. руб., снизившись за месяц на 17%. По количеству оформленных договоров на кредитные карты Челябинская область заняла девятое место в топ-50 регионов РФ.

Всего по России в сентябре банки открыли для граждан 1,29 млн кредитных карт с общим лимитом 141,41 млрд руб. За месяц показатели сократились 12% и 35% соответственно. Средний лимит по кредитке снизился с 149 тыс. до 109 тыс. руб.

Ольга Воробьева