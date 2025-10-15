Мэрия Перми претендует на склад и участок на Соликамской улице

Арбитражный суд Пермского края наложил запрет на регистрационные действия на здание склада и земельный участок на ул. Соликамской, 283. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

В начале октября департамент земельных отношений администрации Перми обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальным предпринимателям Виталию Кузнецову и Александру Юшкову и ООО «Амбассадор». Департамент требует признать отсутствующим право долевой собственности на здание, расположенное по адресу: ул. Соликамская, з/у №283.

Истцом также заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения запрета на регистрационные действия на склад, расположенный на ул. Соликамской, 283, и на земельный участок по адресу: ул. Соликамская, з/у №283.

По мнению заявителя, имеются обстоятельства, свидетельствующие о необходимости принятия обеспечительных мер.

В итоге суд принял решение принять иск к производству и наложить запрет на регистрационные действия, а также назначить предварительное судебное заседание первой инстанции на 29 октября 2025 года.