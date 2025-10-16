Компанию по лесоводству в Прикамье назвали именами библейских персонажей

В Красновишерске компанию по лесоводству и хозяйственной деятельности назвали именами библейских персонажей — Иисуса и Моисея.

По данным, находящимся в базе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Иисус и Моисей», занимающееся лесоводством и лесохозяйственной деятельностью, было зарегистрировано 10 октября текущего года. Изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 13 октября.

Генеральным директором и совладельцем (100%) компании является Евгений Зайков, бывший совладелец фонда развития и поддержки спорта, находящегося в процессе ликвидации. Господин Зайков был также генеральным директором и совладельцем (100%) ООО «Халид», ликвидированного 28 декабря прошлого года по решению Федеральной налоговой службы.

