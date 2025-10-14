В Ярославской области в сентябре подорожали помидоры и зарубежный туризм

В сентябре 2025 года потребительские цены в Ярославской области по сравнению с августом выросли на 0,4%. Об этом сообщает Ярославльстат.

На продовольственные товары цены в среднем не изменились, на непродовольственные — выросли на 0,3%, а на платные услуги — на 0,9%.

В категории продовольственных товаров отмечено снижение цен на сезонные овощи, виноград и яблоки. Масло сливочное подешевело на 3,5%, подсолнечное — на 1,4%, а яйца — на 1,2%. Однако цены на помидоры выросли на 20,3%, сладкий перец — на 15,5%, а огурцы — на 7,5%. Мясо птицы, свинина, говядина, сыр и творог подорожали на 1–3%.

Среди непродовольственных товаров рост цен зафиксирован на средства связи, бумажно-беловые товары, моющие и чистящие средства, школьно-письменные принадлежности и медикаменты. Цена на моторное топливо увеличилась на 1% из-за удорожания газового моторного топлива (+3,8%), бензина марки АИ-92 (+1,1%), АИ-95 (+1,0%), дизельного топлива (+0,7%) и бензина марки АИ-98 и выше (+0,4%).

В группе платных услуг индекс цен составил 100,9% благодаря росту цен на услуги зарубежного туризма (+18,9%) и образования (+8,9%). В то же время на 3–4% снизились цены на проезд в поездах дальнего следования, услуги страхования и плату за пользование потребительским кредитом. По сравнению с декабрем 2024 года индекс потребительских цен составил 104,8%.

В августе 2025 года сводный индекс потребительских цен составил по отношению к июлю 99,2%.

Антон Голицын