В Челябинске во время пожара в многоэтажке погибла пенсионерка

В квартире многоэтажного дома Челябинска произошел пожар. В результате погибла 84-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Пожар случился утром 14 октября в квартире на девятом этаже жилого дома по улице Комарова. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. Спасатели обнаружили погибшую пенсионерку во время тушения огня. Самостоятельно эвакуироваться из квартиры смогла также 59-летняя челябинка. Ее направили в медучреждение на осмотр.

Огонь потушили десять пожарных и три единицы техники. Причина пожара выясняется.

Ольга Воробьева