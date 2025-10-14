В Оренбуржье руководство птицефермы скрыло от налоговой службы 5,6 млн. рублей
В Новотроицке возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денег от налоговых органов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В преступлении подозревается руководство ООО, которое занимается выращиванием и разведением сельскохозяйственной птицы. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2025 году компания скрыла 5,6 млн руб., чтобы избежать принудительного взыскания налоговой задолженности. Дело возбудили на основе материалов УФНС России по Оренбургской области. За оперативное сопровождение отвечала полиция. Расследование продолжается.