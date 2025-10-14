В Оренбуржье руководство птицефермы скрыло от налоговой службы 5,6 млн. рублей

В Новотроицке возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денег от налоговых органов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В преступлении подозревается руководство ООО, которое занимается выращиванием и разведением сельскохозяйственной птицы. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в 2025 году компания скрыла 5,6 млн руб., чтобы избежать принудительного взыскания налоговой задолженности. Дело возбудили на основе материалов УФНС России по Оренбургской области. За оперативное сопровождение отвечала полиция. Расследование продолжается.

Георгий Портнов