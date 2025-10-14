Еще один бывший чиновник пермской мэрии трудоустроился в округе

Главой Лобановского территориального управления назначен Андрей Зыков. Соответствующие данные внесены на сайт администрации Пермского муниципального округа. В пресс-службе округа подтвердили факт назначения и уточнили, что до прихода в округ чиновник работал замначальника МКУ "Пермское городское управление гражданской защиты" по Ленинскому району Перми, а до этого работал в администрации Мотовилихинского района.

Поселок Лобаново — крупный административный центр Пермского округа, население по данным на 2021 год — 6318 человек.

Господин Зыков стал уже третьим экс-чиновником пермской мэрии, возглавившим теруправление Пермского округа после перехода туда бывшего пермского замглавы Перми Ольги Андриановой. Минувшим летом экс-начальник департамента ЖКХ Перми Вадим Казанцев возглавил Сылвенское территориальное управление Пермского округа. А бывший первый заместитель департамента ЖКХ Олег Белоусов, работавший под руководством господина Казанцева, ранее возглавил другое поселение Пермского округа — Кондратовское.