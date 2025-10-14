Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области на минтранс подали в суд из-за разрушенных дорог

Прокуратура выявила дефекты на дорогах регионального значения, ведущих к шести муниципалитетам. Нарушения были зафиксированы на территории Сергиевского района. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Надзорное ведомство совместно с представителями ГИБДД обнаружило множество ям, а также отсутствие разметки и просадки обочин на дорогах, ведущих к сельским поселениям Кандабулак, Захаркино, Калиновый Ключ, Кутузовский, Воротнее, Серноводск.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с семью исками к министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области, потребовала устранить нарушения и отремонтировать дороги. Октябрьский райсуд Самары удовлетворил все иски контрольного органа. После этого чиновники начали ремонтировать дороги.

Георгий Портнов