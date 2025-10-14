В Астраханской области возбудили дело по факту ущерба недрам в размере 4,4 млн

В Астраханской области следствие возбудило уголовное дело о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) по факту ущерба недрам в размере около 4,4 млн руб. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В ходе проверки Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура установила факт незаконной добычи грунта (суглинок) объемом свыше 9 тыс. куб. м на земельном участке в Красноярском районе. Причиненный недрам ущерб оценили на сумму порядка 4,4 млн руб.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в следственный орган. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Павел Фролов