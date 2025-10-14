В компании пермского разработчика GPS-трекера «Где мои дети» сменился владелец

В ООО «Рефрэш», компании-разработчике мобильного приложения «GPS-трекер для ребенка “Где мои дети”», сменился владелец. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Новым владельцем ООО стал Сергей Кузнецов, который также является совладельцем ООО «Кидс Аппс». До него владельцем компании был Николай Кузнецов, который в 2023 году консолидировал 93% долей в ООО «Рефрэш», выкупив доли у бывших партнеров.

ООО «Рефрэш» занимается разработкой и продвижением мобильного приложения «GPS-трекер для ребенка “Где мои дети”». Компания была создана в 2017 году. Выручка за 2024 год составила 950,9 млн руб., чистая прибыль — 349,4 млн руб.