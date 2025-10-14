Сокращение завоза топлива на Таймыр связали с улучшением условий жизни

Улучшение условий жизни жителей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края позволило снизить объем северного завоза ГСМ. Итоги завоза в этом году подвел начальник районного управления муниципального заказа и потребительского рынка Евгений Ожегов.

«Объемы по сравнению с прошлым годом снизились примерно на 10%, что обусловлено улучшением жилищных условий граждан, утеплением объектов культуры, администраций»,— отметил он.

Объем северного завоза ГСМ на Таймыр составил 38 тыс. т. Поставка входящего в него угля осуществлялась с разреза «Степной» в Республике Хакасия. В 2024 году объем северного завоза ГСМ в район достиг 44,6 тыс. т.

Валерий Лавский