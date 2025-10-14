Проектированием ремонта государственного архива Прикамья займется ИП из Ярославля

Победителем аукциона на право проектирования капитального ремонта здания ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» признана индивидуальный предприниматель из Ярославля Юлия Заварзина. Цена контракта составит 6,3 млн руб.

Подрядчик должен приступить к разработке проектной документации с 15 октября 2025 года, завершить работу — 25 декабря 2025 года.

Пермский государственный архив социально-политической истории расположен на ул. Екатерининской, 162. Семиэтажное здание было построено в 1985 году и содержит архив, насчитывающий более 1 млн томов.