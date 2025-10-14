Сбер: популярность программы долгосрочных сбережений в Сибири выросла в 3,3 раза за год

Кратно увеличился и объем сбережений в ПДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 230 тысяч договоров заключили жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) в первые девять месяцев 2025 года. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда программа стартовала в России, приводят данные аналитики Сбера.

Активнее других участниками ПДС в этом году становятся жители Кемеровской области, а также Красноярского и Алтайского краев. Высокие темпы, выше среднего по Сибири, наблюдаются также в Омской области и Хакасии. В целом, рост интереса к программе в Сибири составляет от 2,2 до 4 раз.

В первые девять месяцев года сибиряки внесли в программу почти 4 млрд рублей. И еще заявили к переводу в ПДС 10 млрд рублей за счет средств накопительной пенсии. Эти деньги формировались из отчислений работодателей, но новые поступления остановили еще в 2014 году. Теперь, благодаря ПДС, появилась возможность «разморозить» эти накопления.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Программа долгосрочных сбережений актуальна в любом возрасте — она позволяет заранее сформировать финансовую подушку безопасности либо получить прибавку к пенсии, когда она уже не за горами. Мы благодарим сибиряков за активное участие в программе».

Стать участником ПДС можно, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, например, СберНПФ. С 1 октября оформить договор ПДС стало еще проще — теперь это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги». Сбережения формируются за счет ряда компонентов: собственных средств, софинансирования от государства (максимум 36 тыс. в год в течение первых 10 лет участия в программе), дохода от инвестирования сбережений, налогового вычета на личные взносы, средств накопительной пенсии.

Участник программы сам выбирает, как он получит деньги со своего счета. Их можно будет получить в полном объеме через 15 лет с начала действия договора, либо назначить себе ежемесячные выплаты на срок от 5 лет – через 15 лет, либо при достижении 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Сумма выплаты в этом случае будет индексироваться ежегодно. Сбережения можно забрать целиком в любой момент при особых обстоятельствах. Сейчас к таковым отнесены потеря кормильца или дорогостоящее лечение. Список особых жизненных ситуаций может быть расширен по решению правительства РФ.

Личные взносы и инвестиционный доход на них по договору долгосрочных сбережений защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн руб. Средства накопительной пенсии, переведенные в программу, вся сумма господдержки и доход от их инвестирования защищены отдельно в полном объеме.

Подробные условия по ссылке.

ПАО «Сбербанк»