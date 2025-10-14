В Ярославской области прошли экосубботники

В Ярославской области в ходе экосубботников жители региона с начала года собрали более 700 кубометров отходов в лесах и у водоемов. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

В частности, жители региона приняли участие в субботнике «Зеленая Россия», который поддержан национальным проектом «Экологическое благополучие». Он прошел в Заволжском районе Ярославля около водоема рядом с Ярославским зоопарком. К уборке присоединились команда экологического клуба «ЮнЭК», сотрудники компании ТГК-2 и зоопарка. Они собрали 22 мешка мусора, вывоз отходов осуществил региональный оператор по обращениям с твердыми коммунальными отходами.

Исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева сообщила, что с начала года силами жителей очищено около 90 территорий, в акциях участвовали более 1000 человек, включая государственных и муниципальных служащих, волонтеров и активных жителей региона.

Антон Голицын