На главном проспекте Ярославля сделают проекционные переходы

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля объявило закупку работ по созданию новых проекционных пешеходных переходов на Московском проспекте. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Начальная цена контракта составляет 9,8 млн руб. Согласно конкурсной документации подрядчик должен будет смонтировать проекторы на девяти существующих пешеходных переходов через сам Московский проспект и прилегающие улицы в местах пересечений.

Они появятся на проспекте в районе остановки Ярославль-Сити, на пересечении с улицами Гагарина, Гоголя и Силикатного шоссе, а также на проспекте Фрунзе, улицах Гоголя и Гагарина, Силикатном шоссе, на площади Подвойского.

Работы необходимо выполнить в десятидневный срок с момента заключения контракта. Поставщика планируют выбрать 23 октября.

Антон Голицын