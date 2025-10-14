В Челябинске детям выплатят компенсацию за нападения собак

Челябинский областной суд удовлетворил иски прокуратуры Советского района Челябинска о компенсации морального вреда в размере 60 тыс. руб. двум детям, пострадавшим от укусов собак, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что в апреле прошлого года на десятилетнюю девочку на улице Дубовой набросилась бездомная собака и укусила за ногу. В июле 2024-го в переулке Дачном собака укусила 7-летнего мальчика. Детям пришлось ставить уколы от бешенства, они испытали моральные и физические страдания, появилось чувство страха перед животными.

Прокуратура в интересах несовершеннолетних подала иск о компенсации морального вреда в размере 60 тыс. руб. в пользу каждого. Суд удовлетворил требования. Администрация города обжаловала постановления в областной суд, однако апелляционная инстанция согласилась с позицией ведомства. Решения вступили в законную силу, их исполнение поставлено в прокуратуре на контроль.

Виталина Ярховска