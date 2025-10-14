На курорте «Манжерок» открылась метеостанция

На курорте «Манжерок» в Республике Алтай открылась новая метеостанция. Она расположена на горе Малая Синюха на высоте 1240 метров над уровнем моря и стала важным шагом в развитии инфраструктуры курорта и повышении безопасности отдыхающих.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Метеостанция осуществляет круглосуточный мониторинг, фиксируя ключевые метеорологические параметры каждые 10 секунд. Она измеряет температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, а также вид и интенсивность осадков. Эти данные необходимы для эффективной работы курорта. Например, информация о температуре и влажности помогает команде, отвечающей за горную инфраструктуру, скорректировать работу системы оснежения и службы трасс.

«Собственная метеостанция — это еще один шаг к безопасности наших гостей. Сегодня на курорте установлена современная финская метеостанция, работающая в автоматическом режиме. Это переводит управление курортом на качественно новый уровень. Мы стремимся создать комфортные условия для отдыха и уверены, что новые технологии помогут нам в этом», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Метеостанция также позволит курорту вести собственную базу статистических наблюдений. Анализ погодных условий в течение года и сравнение данных по сезонам помогут оценить прошлые сезоны. Этот архив станет надежным документом для фиксации экстремальных погодных явлений.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Одним из практических применений технологии является информирование гостей. В настоящее время работает телеграм-бот, который транслирует актуальные погодные условия. В ближайшей перспективе данные о температуре, силе ветра и видимости будут отображаться на информационных табло в зонах посадки на канатные дороги и в мобильном приложении курорта, что позволит отдыхающим объективно оценить условия перед подъемом и правильно подобрать экипировку, чтобы избежать дискомфорта.

Метеостанция курорта «Манжерок» станет полезным инструментом не только для туристов, но и для местных фермеров, ученых и исследователей, которые смогут использовать данные для анализа климатических изменений в регионе в целом.

ООО «ВК «Манжерок»