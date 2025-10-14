«Тепловая компания» взыскала 58,5 млн рублей с «Омск РТС»

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с АО «Омск РТС» более 58,5 млн руб. в пользу АО «Тепловая компания» за услуги по передаче тепла. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, «Омск РТС» неверно произвел расчеты сверхнормативных потерь за 2021 год. Это повлекло за собой необоснованное удержание с «Тепловой компании» денежных средств. Вместо приходящихся на долю истца сверхнормативных потерь тепла на 13 млн руб. организация незаконно начислила АО «Тепловая компания» потери на сумму в 51 млн руб.

Всего АО «Тепловая компания» требует взыскать задолженность по аналогичным требованиям на общую сумму около 524 млн руб. за услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя в период 2021 года, а также с 2023-го по 2025 год.

Решение о создании АО «Омск РТС» было принято в 2013 году акционерами ОАО «ТГК-11». Согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована организация была в апреле 2014 года. По собственным данным АО «Омск РТС», в состав предприятия входят СП «Тепловые сети», СП «Теплоэнергосбыт», СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», СП «ТЭЦ-2» и СП «Кировская районная котельная».

Александра Стрелкова